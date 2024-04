Decine di armi nucleari in Bielorussia - Lukashenko | Pronti ad utilizzarle

(Di giovedì 25 aprile 2024) (Adnkronos) – "Diverse" ditatticherusse sono state dispiegate nel territorio della. Lo ha detto il presidente dell'ex repubblica sovietica, Alexander, citato dalla Tass, in un riferimento all'accordo firmato lo scorso anno con Vladimir Putin. In un discorso dinanzi all'Assemblea popolare,ha affermato che, se l'Occidente continua a fare pressioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

L'arma nucleare, di cui la Francia dispone, è "elemento imprescindibile della difesa europea per costruire le garanzie di sicurezza": lo ha detto Emmanuel Macron . "Siamo accerchiati e non siamo armati a sufficienza", ha poi aggiunto.Continua a leggere Continua a leggere>>

