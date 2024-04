(Di giovedì 25 aprile 2024) Le sanzioni contro la Russia colpiscono anche i giganti del software come la nota azienda che si occupa di. Che intanto lavora a un sistema operativo che non avrà più bisogno di antivirus e a uno smartphone diverso dagli altri

Cybersicurezza, l'impegno di Eugene Kaspersky: "Avrete di nuovo fiducia in noi": Era il 1987, con l'economia allo sfascio, Kaspersky era un brillante programmatore con l'hobby di scrivere uno dei primi software antivirus. Nel 1991, a muro di Berlino appena crollato, si licenzia, ...

Arriva la legge italiana sull'IA, sconti ai ricercatori e un nuovo reato: ...per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ...cybersicurezza nazionale che diventano Autorità nazionali per l'...allo sviluppo dell'IA con un miliardo di euro grazie all'impegno di ...