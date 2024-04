Cosa c’è nel disegno di legge sull’intelligenza artificiale approvato dal governo

Roma, 24 apr – In seguito alle prime voci su di una possibile strategia nazionale per l’intelligenza artificiale proferite negli ultimi mesi dal premier Giorgia Meloni, è arrivato il disegno di legge del governo relativo all’IA. Il testo, Approvato ...

AGI - Reclusione da uno a cinque anni per chi cagiona un "danno ingiusto" utilizzando sistemi di intelligenza artificiale. Iscrizione a sistemi come i chatbot per gli under 14 solo previo consenso dei genitori. Uno stanziamento da miliardo di euro, ...