Corteo Milano 25 aprile - 10 persone portate in Questura Un ferito Scontri al Duomo L' Anpi | Centomila in piazza

.AGI - scontri in piazza Duomo dove, al passaggio della Brigata Ebraica , alcuni giovani della comunita' palestinese hanno cercato di avvicinarsi. Tra le due parti si sono frapposti i City Angels che hanno cercato di contenere la situazione, ma senza riuscire a impedire violenti tafferugli. La

durante il corteo del 25 aprile in piazza Duomo a Milano si sono verificati momenti di tensione, con spintoni, schiaffi e bastonate, quando è arrivata la comunità ebraica con i suoi striscioni. Gli scontri sono stati rapidi. La Questura ha attribuito l'incidente a "un gruppo di giovani

corteo del 25 Aprile a milano: applausi per Scurati, contestazioni e tensioni in piazza Duomo - Il corteo per il 25 aprile a milano è stato caratterizzato da una serie di eventi contrastanti. Nonostante alcuni momenti di tensione ai margini del corteo, compresi fischi e fumogeni durante l'inno



25 aprile, l'Anpi a milano: "Oltre 100mila in piazza". Incidenti con Brigata ebraica - Tensione a milano come a Roma Il riferimento è ai momenti di forte ... arrivata in piazza al termine del corteo. Secondo la Questura si è trattato di "un gruppo di giovani nordafricani esagitati",



25 Aprile: partita la Beigata Ebraica, presenti Calenda e Gelimini - Ha preso il via lo spezzone del corteo guidato dalla Brigata Ebraica di milano a partire da Corso Venezia e diretto in piazza Duomo. In

