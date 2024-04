Corteo antagonista a Bologna - bruciata una foto di Giorgia Meloni Bignami | poi pretendono di darci lezioni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Unadella premierè statanel corso di un, organizzato dal Cua e da altri collettivi. Il gruppo ha sfilato per il 25 aprile in alcune strade della città, da piazza dell’Unità. Il gesto ha avuto la condanna di Fratelli d’Italia: “La solidarietà del gruppo regionale di FdI al presidentela cui immagine è stata data alle fiamme dai soliti violenti che inneggiano alla libertà ma sono sempre pronti a toglierla a chi non la pensa come loro. Quello che è accaduto aldel 25 aprile aè gravissimo e ingiustificabile ma non scalfisce la determinazione di chi come Fratelli d’Italia ha sempre creduto e continua a credere nella libertà, vera, di tutti”, ...