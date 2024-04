Convocati Frosinone | Harroui e Lusuardi out - le scelte di Di Francesco

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il tecnico delEusebio Diha convocato 26 giocatori per la sfida contro la Salernitana. Rosa quasi al completo per il tecnico...

Le parole di Eusebio Di Francesco , allenatore del Frosinone , nel post partita del match di Serie A contro il Torino Eusebio Di Francesco , allenatore del Frosinone , ha parlato in conferenza stampa nel post partita del match di Serie A contro il Torino, terminato 0-0. PARTITA – « siamo venuti qui per ... Continua a leggere>>

Le parole di Eusebio Di Francesco , tecnico del Frosinone , in conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista di Frosinone -Salernitana. Di seguito le sue parole. PAZIENZA PER TROVARE IL GOL ATTRAVERSO IL GIOCO – «Sono ... Continua a leggere>>

“Servirà pazienza. Sarà fondamentale però la capacità di prepararsi ad una gara come questa creando nell’ambiente ottimismo e non frenesia. Sarà una sfida importante perchè dovremo essere bravi a mantenere il livello di attenzione più alto del solito. Tutte le componenti non dovranno avere ... Continua a leggere>>

frosinone-Salernitana, Colantuono: “Stimo Di francesco, Manolas recuperato” - La 34ª giornata di Serie A è pronta a prendere il via, con la sfida salvezza tra frosinone e Salernitana che aprirà le danze. Una sfida importante i cui tre ...

Luca Esposito: "Questo gruppo non è mai diventato squadra. La classifica sorprende solo chi in estate faceva finta di non capire" - Forse solo all’Arechi, all’andata, il frosinone avrebbe potuto perderla. Ricordo il palo di Cabral e qualche bella parata di Turati. Ad ogni modo Di francesco sta lavorando bene, è un gruppo giovane ...

Salernitana, Colantuono: "Problemi per Ochoa, ma rientreranno in due" - Giornata di vigilia per la Salernitana, che domani sarà in campo nel venerdì della 34^ giornata per il match contro il frosinone. Le parole di Di francesco fanno da eco ad uno scontro salvezza ...

