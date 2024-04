Contento per la sua scelta Salvini annuncia la candidatura di Vannacci in Ue

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il leader della Lega ufficializza che il generale, pesantemente criticato per le sue tesi nel libro "Il mondo al contrario", verrà messo nella lista del Carroccio in tutte le circoscrizioni per potere essere eletto parlamentare europeo: "Manterrò la mia identità", assicura

Per me abolire il numero chiuso a Medicina è una scelta miope: anzi, andrebbe esteso a ogni facoltà - Alla fine ce l’hanno fatta. Si va verso l’abolizione del numero chiuso a Medicina. Finalmente tutti i giovani che ambiscono a svolgere questa affascinante e impegnativa professione potranno realizzare ...

Cecchetto: 'La scelta di Amadeus dimostra libertà' - "Quando leggo queste notizie sono contento, vuol dire che c'è libertà di scelta: le aziende sono libere di contattare gli artisti, gli artisti di andare dove vogliono. (ANSA) ...

