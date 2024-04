CODA – I segni del cuore | le curiosità da sapere sul film con Emilia Jones

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 aprile 2024)è la giovane e promettente protagonista di– Idel, acclamatodel 2021 diretto da Sian Heder con caratteristiche sia del genere drammatico che della commedia. La pellicola, che oltretutto tratta un tema delicato e non facile, è decisamente piacevole e piena di buone intenzioni. Va in onda su Tv8 nella prima serata di Giovedì 25 Aprile: di seguito leda conoscere.– Idel: la trama in breve e il cast La giovane Ruby, che abita a Gloucester, nel Massachusetts, è la sola udente in una famiglia di sordi. I suoi si occupano di pesca e lei li aiuta in tutto, specialmente nelle contrattazioni. Il suo sogno, tuttavia, è cantare. Un giorno si iscrive ad un coro ...