Clamoroso Ferrari - dopo Hamilton strappa un altro big per la prossima stagione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Lacontinua a lavorare con attenzione al futuro.sono in arrivo altre novità. A Maranello potrebbe arrivare unbig. L’inizio diin casaconferma i progressi rispetto alla scorsa, ma serve ancora unstep per poter ambire a contendere il Mondiale a Max Verstappen. A Maranello da tempo sono in corso tutte le valutazioni del caso su come riportare il team agli albori di un tempo e il primo passo è l’arrivo di. Vasseur pronto a piazzare uncolpo – Notizie.com – © LapresseMa le novità non sono assolutamente finite qui. Nelle scorse ore si è parlato di HP come nuovo sponsor della Rossa dal 2025. E presto sono attese aggiornamenti importanti anche sulla ...

John Elkann è tornato a parlare in apertura dell’assemblea degli azionisti Ferrari , tracciando un bilancio complessivo del 2023 su più fronti. Per quanto riguarda l’ambito del motorsport, il Presidente della Casa di Maranello ha ammesso le difficoltà dell’ultima stagione in Formula Uno nonostante ... Continua a leggere>>

Il passaggio di Hamilton alla ferrari è appena diventato più gustoso con la prospettiva di Newey - Il passaggio diLewis Hamilton alla ferrari nel 2025 è stato annunciato prima ancora che iniziasse la stagione di Formula 1 2024. Lo sport ha completato solo cinque gare nella stagione 2024, ma il pass ...

Continua a leggere>>

La ferrari azzurra al Gp di Miami: livrea speciale per le SF-24 - Un tuffo nel passato per Leclerc e Sainz in occasione del Gran premio in Florida. La ferrari sarà azzurra. Il precedente con Lauda e Regazzoni nel 1974, prima di lasciare spazio al rosso ...

Continua a leggere>>

F1 | ferrari: ecco le tute azzurre di Leclerc e Sainz per Miami - Flavio Manzoni, direttore del reparto design della ferrari, ha affermato: "Il rosso non è l’unico colore per ferrari, c’è anche il blu. Inoltre, il blu era anche il colore tradizionale di Enzo ferrari ...

Continua a leggere>>