Ciclismo I giovani dell’Alma sulla breccia Ginevra Agostini vince a Rimini

(Di giovedì 25 aprile 2024) Eccellente quarto posto di Andrea Antonioni a Riccione, il migliore della formazione AllieviJuve dei ds Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli, alla quinta uscita ufficiale stagionale. A quattro giri dal termine Antonioni è riuscito ad inserirsi nella fuga decisiva assieme ad altri cinque corridori. Alla fine a spuntarla è stato il romagnolo Giacomo Campidelli della Fiumicinese, già vittorioso la domenica precedente a Bastia Umbra. Tra gli arancio- aragosta da non disdegnare l’ottava posizione di Mirko Sgherri, mentre Matteo Magnoni è stato sfortunato dovendo gettare la spugna a causa delle conseguenze di una caduta. Hanno invece vissuto una due giorni di gare nell’aquilano, gli Esordienti del ds Gabriele Gorini, impegnati inizialmente in una cronometro nel circuito cittadino dello storico borgo di Corfinio. In quella che è stata la prima capitale ...