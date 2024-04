Cargo russo all' ancora in Cina | le rivelazioni sul supporto di Pechino alla guerra di Putin

L'esercito russo sbarca in Libia: perché si rischia un nuovo fronte alle porte dell'Italia - Una consegna senza precedenti di forniture militari della Russia in Libia accende i riflettori sulla base militare che Mosca sta costruendo sulla sponda Sud del Mediterraneo. E cercando di creare un v ...

Via gli occidentali: arrivato in Niger il primo contingente russo, ma i jihadisti non mollano - Speciale per Africa ExPress Cornelia I. Toelgyes Vladimir Putin ha mantenuto le sue promesse. Verso fine marzo, durante un lungo colloquio telefonico con il suo omologo nigerino, Abdourahamane Tchiani ...

La Russia invia addestratori militari e truppe in Niger - La Russia invia addestratori militari e truppe in Niger. Cresce la paura di una crescente influenza russa in Africa.

