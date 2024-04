Canottaggio - Europei Szeged 2024 | sette barche azzurre già in finale

(Di giovedì 25 aprile 2024)finali raggiunte, con tanto di nuovo record del torneo per Giacomo Perini. Bilancio decisamente positivo per ilazzurro nella prima giornata di eliminatorie all’Europeo assoluto, in corso di svolgimento a(Ungheria). Tra le specialità olimpiche, sorride il quattro senza maschile composto da Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro) e Nicholas Kohl (SC Gavirate) che trova l’ultimo atto grazie al primo posto in 5.54.50 nella propria batteria. Basta il secondo posto invece al quattro di coppia uomini (Nicolo? Carucci-Fiamme Oro/SC Gavirate, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili-Fiamme Gialle) che evita i recuperi e accede allagrazie ad una prova in 5.43.55, alle spalle della Polonia. Promosso anche il doppio pesi leggeri ...

