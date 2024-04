Calendario Europei ginnastica artistica 2024 oggi | orari 25 aprile - t - ordine di rotazio -e, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024)giovedì 25va in scena la seconda giornata di gare aglidimaschile. Prosegue l’avventura a Rimini, dove si disputeranno le qualificazioni juniores: si inizierà alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.20 circa. Al termine si assegnerà anche il titolo a squadre. L’Italia è stata inserita nella seconda suddivisione, dunque scenderà in pedana alle ore 14.00. I giovani Moschettieri hanno tutte le carte in regola per ottenere un risultato degno di nota. La squadra sarà composta da Tommaso Brugnami, Manuel Berettera, Pietro Mazzola, Simone Speranza e Diego Vazzola. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato, gli, il palinsesto tv e streaming degli...