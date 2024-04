Calciomercato Milan – Ibrahimovic fiuta l’occasione Spunta l’attaccante

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ildelpotrebbe concentrarsi sul prossimo attaccante. Zirkzee e non solo: possibile una occasione dalla Premier?

Il Milan sta iniziando a progettare la prossima stagione. Geoffrey Moncada , dirigente rossonero, ha il mirino puntato in casa Lille

Calciomercato Milan , due grandi club europei sono piombati su Alessandro Buongiorno, obiettivo dei rossoneri per l’estate Il Milan sta vivendo un finale di stagione molto amaro. I rossoneri hanno subito l’eliminazione nei quarti di Europa League ...

milan-Inter non è ancora finita: scippo con la clausola - milan-Inter non è ancora finita: scippo con la clausola per Fernandez talentuoso centrocampista del Boca Juniors ...calciomercato

MERCATO - Manchester City, budget e obiettivi per il mercato estivo - 200 milioni di euro. Secondo quanto rivela dall'Inghilterra tanto avrebbe a disposizione da spendere il Manchester City nella prossima estiva del mercato. Gli obiettivi L'ex milan Paquetà, oltre a Mu ...napolimagazine

milan, sfuma Fonseca Sul tecnico piomba una big di Premier - Continua la ricerca del milan per il nuovo allenatore: dopo Emery, anche Fonseca sembrerebbe adesso più lontano ...milanlive