Calcio giovanile L’Under 17 trionfa da imbattuta

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un successo da mettere in cornice. Nello scorso fine settimana la formazione Under 17 del Forlì ha festeggiato il successo nel girone A del campionato allievi. Una vittoria celebrata con tre giornate d’anticipo al termine di una cavalcata condotta sempre al vertice della classifica per tutta la stagione, senza accusare mai alcuna sconfitta. A sancire il trionfo biancorosso, è stato il 2-1 interno con la Solierese firmato dalle reti di Branchetti e Argnani. Dopo la 31ª giornata, a tre turni dalla conclusione, gli imbattuti baby biancorossi con 79 punti (frutto di 24 vittorie e 7 pareggi) sono, quindi, irraggiungibili da Piacenza (69) e Imolese (57). Nel proseguimento della stagione la squadra guidata da mister Alan Sartini s’accinge ad affrontare la fase nazionale di categoria. Domenica, intanto, impegno in casa del Terre di Castelli, in provincia di Modena. Questa la rosa dei neo ...