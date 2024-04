Brighton-Manchester City giovedì 25 aprile 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici Haaland nemmeno in panchina

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dopo la vittoria per 5-0 dell’Arsenal su Chelsea, ilha un ritardo di quattro punti in classifica (con due gare in meno) rispetto ai Gunners, mentre il Liverpool ha perso il Merseyside derby giocato mercoledì sera. Tra questa trasferta contro ile quella successiva di domenica alGround la squadra di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Brighton e Manchester City , valevole per la 29esima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Con due partite in meno rispetto alle rivali Arsenal e Liverpool, i Citizens hanno l’opportunità con due vittorie di riportarsi in vetta alla classifica ... Continua a leggere>>

Le Formazioni ufficiali di Brighton-Manchester City , match valido per la 29esima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Nel primo dei due recuperi che affronterà la squadra di Guardiola per tornare al passo con Arsenal e Liverpool si prospetta grande spettacolo. I Seagulls di De Zerbi, elogiato dal ... Continua a leggere>>

Premier League: brighton-manchester city LIVE dalle 21 - La 34esima giornata di Premier League si chiude con una sfida scoppiettante: alle 21 il Brighton ospita il Manchester city nel monday night del massimo campionato.

Continua a leggere>>

Brighton – Manchester city: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Brighton - Manchester city di Giovedì 25 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il recupero della 29° giornata di P ...

Continua a leggere>>

brighton-manchester city, De Zerbi sfida Guardiola | Le ultimissime sulle formazioni - Queste le probabili formazioni di Brighton e Manchester city in vista del match di questa sera, fondamentale per la squadra di Guardiola per il titolo.

Continua a leggere>>