Borse in rosso con Pil Usa deludente e inflazione in salita - tonfo di Meta a Ws Rendimento Btp balza al 4%

(Di giovedì 25 aprile 2024) L'attenzione degli investitori continua a essere rivolta anche alla stagione delle trimestrali, ormai entrata nel vivo: St ha reso noto un utile in calo del 50,9% a 513 milioni

Borsa: Europa amplia i cali dopo Pil Usa deludente e inflazione, Milano -1% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Le borse europee ampliano i cali dopo le stime deludenti sul Pil Usa, cresciuto meno delle attese nel ...

borse col freno tirato, per la Bce inflazione al 2% nel 2025 - Milano a cavallo della parità, Francoforte e Parigi in rosso, Londra che invece continua a procedere con il segno più ...

borse oggi 25 aprile |Listini deboli in avvio, l'attesa per le trimestrali (e per il Pil Usa) - L'attenzione degli investitori continua a essere rivolta alla stagione delle trimestrali, ormai entrata nel vivo: Deutsche Bank nel primo trimestre ha visto l'utile salire del 10% a 1,28 miliardi ...

