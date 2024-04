Bonan | Inzaghi competente - chimica perfetta tra società e squadra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 aprile 2024) La conquista del ventesimo scudetto da parte dell’Inter passa soprattutto dal duro lavoro di Simone, passando in particolare da. Alessandropresente dagli studi di Sky Sport ha parlato dei meriti del mister.– Alessandroha parlato così del lavoro svolto dal mister all’Inter: «è un allenatoree lo ha dimostrato, ma soprattutto serio. È riuscito a mantenere una grande compattezza e testa alta anche nei momenti in cui era fortemente criticato. La costruzione di questaè quasi, ogni elemento era messo nel posto giusto con unacon Marotta in testa, ma anche Ausilio per quanto riguarda ...