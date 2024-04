Bce - Panetta | Agisca con tempism - piccoli tagli ai tassi aiuterebbero la domanda

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Per minimizzare i rischi che la politica monetaria diventi troppo restrittiva è “di fondamentale importanza che la Bcecono”, tenendo in considerazione che “ailae potrebbero essere messi in pausa se si ripresentasse l’inflazione: lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Fabioalla conferenza Bce sulle sfide della politica monetaria. La Bce, ha spiegato, dovrà agire sulla basa di tre considerazioni. Primo, occorre guardare al contesto che vede “modeste prospettive di crescita ed elevata incertezza politica”. Secondo, “governare la politica monetaria è come governare una petroliera, e se il timoniere (o la timoniera) non agisce con largo anticipo, si schiantano in porto”. Terzo, ...