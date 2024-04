Bce: "Inflazione Eurozona continua a decelerare, crescita in ripresa graduale in 2024" - Mentre l’ inflazione complessiva nell'Eurozona "continua gradualmente il suo percorso disinflazionistico, di riflesso al calo dei tassi di crescita per beni alimentari e beni industriali non energetic ...adnkronos

Resistere. Un verbo meraviglioso che si declina al plurale - In un mondo dall’orizzonte impervio che ci vuole allineati ad un linguaggio di massa che soffoca la libertà delle nostre parole attraverso cui esprimere la bellezza della nostra unicità, resistere div ...vanityfair

Maire strappa a Piazza Affari. Il mercato apprezza i conti - (Il Sole24Ore Radiocor) - Giornata di acquisti su Maire Tecnimont +3,77% in scia ai conti del primo trimestre resi noti ieri. Il gruppo ha registrato ricavi, ebitda e utile netto in crescita, ...ilsole24ore