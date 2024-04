Barbasophia svela L’utile inutilità della filosofia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il format “Digital Primitives“ dedicato agli youtuber più amati del momento, riapre le porte dell’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia con Matteo Saudino (nella foto) che sabato alle 21 porta in scena lo spettacolo “”, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Professore, youtuber e scrittore, Matteo Saudino è il creatore del canale YouTube(oltre 36 milioni di visualizzazioni da parte di adulti e molti ragazzi) nel quale lae la storia vengono affrontate come incontro col contemporaneo, strumenti per ragionare sulla società, sulla politica, sulle istituzioni e sull’istruzione, sui diritti e sulla giustizia sociale. Nel monologo proposto nella stagione Sanfra si interroga sul valore e l’importanza ...