Assolto dall' accusa di violenza sessuale alla collega

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 aprile 2024) Reggio Emilia, 25 aprile 2024 - Un uomo di 42 anni, nato in Ucraina e residente in città, è finito a processo chiamato a rispondere dinei confronti di unadi lavoro: ieri, all'esito del processo di primo grado, è stato. Secondo la ricostruzionetoria, lui avrebbe palpeggiato una 30enne di origine straniera che faceva le pulizie dentro un supermercato reggiano. Entrambi erano dipendenti della stessa azienda: lui lavorava come magazziniere e lei come addetta alle pulizie all'interno del punto vendita. La donna aveva sporto denuncia ai carabinieri, riferendo di aver subito svariati episodi in cui avrebbe subito molestie sessuali da parte di lui. Nel capo di imputazione finale sono stati contestati i presunti fatti relativi a due giornate, il 16 e il 19 novembre ...