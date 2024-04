Antonio Scurati ospite da Fabio Fazio - il Nove batte ancora la Rai | ci sarà un nuovo monologo?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 25 aprile 2024) Domenica 28 aprile, in prima serata,farà un’apparizione speciale nella puntata di Che Tempo che fa, condotta da. La presenza del il noto scrittore assume particolare rilevanza dopo gli eventi della settimana precedente in Rai, quando il suoprogrammato in occasione del 25 aprile è stato improvvisamente cancellato. Questo fatto...