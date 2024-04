La Corte Suprema dello Stato di New York ha revoca to la condanna di Harvey Weinstein per reati sessuali . La Corte ha stabilito che il giudice che nel febbraio 2020 ha condanna to Weinstein a 23 anni di prigione ha commesso un errore chiamando a deporre donne le cui accuse non erano parte delle ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – La Corte Suprema di New York ha annullato la condanna per reati sessuali contro Harvey Weinstein , il potente produttore di Hollywood la cui caduta è diventata il simbolo del movimento #MeToo. Il collegio di giudici, con quattro voti contro tre, ha ordinato un nuovo processo. Secondo ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – La Corte Suprema di New York ha annullato la condanna per reati sessuali contro Harvey Weinstein , il potente produttore di Hollywood la cui caduta è diventata il simbolo del movimento #MeToo. Il collegio di giudici, con quattro voti contro tre, ha ordinato un nuovo processo. Secondo ... Continua a leggere>>

Harvey weinstein, annullata la condanna per stupro - La Corte Suprema dello Stato di New York ha revocato la condanna di Harvey weinstein per reati sessuali. La Corte ha stabilito che il… Leggi ...

Continua a leggere>>

Reati sessuali, la Corte di New York revoca la condanna ad Harvey weinstein - Secondo il verdetto il giudice che nel 2020 seguì il processo all’ex produttore di Hollywood travolto dalle accuse commise un «errore» di procedura ...

Continua a leggere>>

Annullata la condanna a weinstein, shock nel movimento #MeToo - Il processo di New York contro l'ex produttore cinematografico si dovrà rifare a causa di un errore procedurale. L'uomo rimane però in carcere perché condannato per stupro anche a Los Angeles ...

Continua a leggere>>