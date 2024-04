Amici 21 - Sissi Cesana dopo la fine della storia con Dario Schirone è tornata con l’ex che è stato tra i protagonisti di Sanremo 2024?

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ritorno di fiamma frae il suo ex? Di recente, alcuni fangiovane cantante, salita alla ribalta grazie alla sua partecipazione alla ventunesima edizione di, avrebbero notato che in un TikTokavrebbe cercato di nascondere l’uomo, che altri non è che uno dei componenti dei bnkr44, la band in gara alo scorso febbraio. Come ricordiamo,allieva del talent show di Maria De Filippi aveva lasciato il suo fidanzato durante la sua permanenza nella Casetta con una telefonata. Successivamente aveva iniziato unad’amore con un suo compagno di avventura, il ballerino. La relazione fra i due è terminata pocola ...

News TV. Tante emozioni nella quinta puntata del serale di Amici. Lili Jolie e Gaia (sostituita da Aurora) hanno lasciato la scuola tra le lacrime, ma anche con un nuovo progetto. Infatti per la ballerina una borsa di studio in Portogallo è già pronta che l’aspetta. Intanto che la finale del ... Continua a leggere>>

Le lacrime di Martina ad amici 23: la musica di oggi non cerca belle voci - E' brutto vedere una ragazza come Martina in lacrime ma la realtà discografica di oggi è quella espressa dalle radio: non basta una bella voce, non basta una canzone d'amore per brillare. Oggi si chie ...

Continua a leggere>>

“amici 23”, Gaia e Vincenzo De Lucia ospiti della quarta puntata del Serale - A l centro della quarta puntata del Serale di amici 23 – in onda stasera alle 21.30 su Canale 5 – ci sono nuove sfide e un’eliminazione. A decidere chi prosegue l’avventura verso la vittoria e chi, ...

Continua a leggere>>

Gaia, Dea Saffica: testo e significato del nuovo singolo dell’ex vincitrice di amici - Gaia, Dea Saffica: testo e significato del nuovo singolo dell'ex vincitrice di amici, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Continua a leggere>>