Amadori sicuro | Tiberi può diventare un grande - Pellizzari al Giro per una tappa E ai Mondiali U23…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Abbiamo raggiunto telefonicamente Marino, tecnico azzurro responsabile della Nazionale Under23, per stilare un primo bilancio di questa stagione per i nostri giovani: “Se guardiamo il nostro movimento in generale, Piganzoli,hanno fatto vedere delle buone cose. Già essere a questi livelli vuol dire che siamo sulla strada giusta, sono ragazzi che un domani possono competere per vincere un“. Conosci bene. Forte sin da giovane che sta trovando la sua dimensione anche tra i grandi. Che cosa ti aspetti da lui? “Antonio ha le caratteristiche di base per essere unnelle corse a tappe, va forte sia cronometro che in salita ed ha un buon recupero. E’ in una squadra forte e al suo fianco ha un corridore come Caruso come ...