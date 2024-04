Alta tensione per il 25 aprile - scatta il piano sicurezza Tra cortei e coron - l' Italia omaggia la Liberazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Controlli e bonifiche fin da ieri, con oltre seicento agenti delle forze dell'ordine in campo soltanto nella capitale. E' massima l'attenzione per le celebrazioni del 25, con piazze ancor più divise quest'anno dal conflitto in Medio Oriente. A Roma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , il presidente del Senato Ignazio La Russa , il presidente della Camera Lorenzo Fontana , il presidente...

Controlli e bonifiche fin da oggi, con oltre seicento agenti delle forze dell'ordine in campo soltanto nella capitale. E' massima l'attenzione per le celebrazioni del 25 aprile , con piazze ancor più divise quest'anno dal conflitto in Medio Oriente. ...

Roma, 25 aprile 2024 – Prendono il via a Roma le celebrazioni per il 25 aprile . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , giunto all’Altare della Patria, ha deposto una corona di fiori al Milite Ignoto per celebrare la Festa della ...

25 aprile: in Italia finisce la guerra, nella Venezia Giulia comincia un incubo - di Lorenzo Salimbeni – Il 25 aprile è la festa della Liberazione, liberazione dell’Italia da una dittatura e da un’occupazione straniera, ...valtellinanews

Cronaca meteo. 25 aprile: piogge, temporali, freddo e neve non mollano la presa. Situazione ed evoluzione per le prossime ore - TEMPORALI IN TOSCANA. La presenza di una circolazione vorticosa, seppur poco accentuata, al largo della Corsica provoca condizioni di instabilità su Mar Ligure e alto Tirreno con rovesci e temporali ...3bmeteo

Gli appuntamenti attesi nella giornata di oggi nelle principali città italiane per ricordare un evento cruciale nella nostra storia - Il 25 aprile è un giorno di festa in Italia. Ma non è solo l'occasione per saltare una giornata lavorativa, per una gita fuori porta o per prendersi qualche giorno di ferie. È importante ricordare ...gazzetta