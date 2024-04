Allegri ha già perso la Signora | boatos clamorosi sulla Juventus

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Povero, pure quando vince e va in finale di Coppa Italia viene criticato. Il tifoso medio bianconero è così esasperato dal non-gioco che arriva quasi a sperare che la Juve perda, pur di avere la certezza di liberarsi di. Per poco non sono stati accontentati, con la Lazio che aveva rimontato il 2-0 dell'andata, salvo poi subire il gol qualificazione di Milik. I demeriti dell'allenatore sono sotto gli occhi di tutti, ma si sta esagerando: è vero che in campionato è naufragato e che la Juve ha bisogno di cambiare dal prossimo anno, però una finale di Coppa l'ha portata a casa, almeno quello gli va riconosciuto. La squadra ha dei limiti evidenti, soprattutto in mezzo al campo, ma al tempo stesso è vero che con un allenatore in grado di nasconderli anziché accentuarli si potrebbe fare meglio, sia a livello di gioco che di risultati. ...