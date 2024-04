Agostini | Conte vuole vincere! Se De Laurentiis lo prendere vuol dire che vuole vincere subito

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 aprile 2024): Non so adesso Decosa voglia fare di questo Napoli. Di allenatori adatti al Napoli ce ne sono parecchi, ma c’è da capire che squadrafare il presidente A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Massimo, doppio ex di Napoli–Roma. Queste le sue parole:: “De Rossi ha dato sotto l’aspetto mentale la carica giusta a calciatori che sembravano spariti, ma…” “De Rossi ha dato sotto l’aspetto mentale la carica giusta a calciatori che sembravano spariti, ma che con lui sono tornati protagonisti. Ha fatto un grandissimo lavoro alla Roma, in breve tempo. De Rossi è uno dello spogliatoio perchè fino a qualche anno fa viveva quello spogliatoio e alcuni giocatori ci sono ancora, giocano ancora. Ha capito come ...