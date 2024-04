Accademia senza regole La Cgil chiede Baudinelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Si vota per eleggere il nuovo direttore dell’. Di ieri la pubblicazione del nuovo bando: si vota il 23 e 24 maggio, e in caso di ballottaggio si torna alle urne il 30 e 31 maggio. Una decisione, quella di rifare da capo le elezioni, che ha mandato su tutte le furie la Flc, la Federazione della conoscenza di Massa Carrara, che minaccia vie legali se non sarà nominato al più presto il professor Marco. Come noto l’ex docente ha fatto ricorso al Tar per ricoprire l’incarico di direttore, ma ha perso le elezioni di questo martedì per soli 4 voti, che non gli hanno consentito di raggiungere il quorum. "Abbiamo avuto la sentenza del Tar che destituiva la Papucci eva alla commissione elettorale di proclamare, ma al presidente Passa non è bastato e ha fatto ricorso ...