8 Siti per creare un nuovo indirizzo Email

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 25 aprile 2024) Tutti hanno almeno undi posta elettronica che rimane, nonostante l'arrivo di WhatsApp e di tante altre app di messaggistica, il mezzo di comunicazione più usato al mondo. Sapere qualiweb offrono il servizio di posta elettronica gratuitamente può servire sia per rinnovare la propria casella, magari vecchia o inondata dallo spam, sia per avere unalternativo, sia per passare ad un serviziomigliore di quello attuale, visto che comunque è sempre possibile mantenere il vecchiodi posta anche se si passa ad un altro account. LEGGI ANCHE: Servizisenza limiti di spazio 1) Gmail Il miglior servizio di posta elettronica è senza ombra di dubbio Gmail. Si può usare Gmail da PC e smartphone ...