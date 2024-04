60 anni di A cerchiata - un dossier sul simbolo dell’anarchia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 24 apr. (askanews) – Il centro studi libertario/archivio Pinelli pubblica unsulle “Origini dell’A: la nascita di un”. Possiamo – scrive il Centro – metterci a scartabellare negli archivi di tutto il mondo, scandagliando minuziosamente documenti delle diverse epoche storiche, ma la realtà resta testarda e innegabile: prima dell’aprile 1964, la lettera A inscritta in un cerchio non è mai stata utilizzata comeo dell’anarchismo. Nessun manifesto, nessuna scritta sui muri, assolutamente nessuna traccia. Questa assenza non cela tuttavia alcun mistero; prima del suo concepimento, avvenuta appunto nell’aprile del 1964, semplicemente la Anon esisteva. La Aè un segno così diffuso, conosciuto e ...