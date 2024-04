25 aprile - Meloni | Con fine fascismo poste basi democrazia Salvini | Sempre onorato senza sbandierarlo

Un messaggio sui social per silenziare tutti i critici e gli odiatori di professione, che già prima del 25 aprile avevano condannato Giorgia Meloni con idee basate sul nulla. Il presidente del Consiglio, nel giorno della 79ª Festa della ...

(Adnkronos) – "Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari. Quelli di ieri, che hanno oppresso ...

Controlli e bonifiche fin da ieri, con oltre seicento agenti delle forze dell'ordine in campo soltanto nella capitale. E' massima l'attenzione per le celebrazioni del 25 aprile , con piazze ancor più divise quest'anno dal conflitto in Medio Oriente. ...