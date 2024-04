25 aprile - Meloni | Con fine fascismo poste basi democrazia Salvini | Sempre onorato senza sbandierarlo

(Di giovedì 25 aprile 2024) (Adnkronos) – "Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con ladelpose leper il ritorno della, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari. Quelli di ieri, che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo, e quelli di oggi, che siamo determinati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due ...

“Con la fine del fascismo “, la Liberazione “ pose le basi per il ritorno della democrazia“. Lo scrive sui social in occasione del 25 aprile la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (leader di un partito, Fratelli d’Italia, che si richiama alla ...

“La fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia” . Lo scrive in un post su Instagram Giorgia Meloni in occasione della Festa della Liberazione, ribadendo “avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari”, specificando: “Quelli ...

(Adnkronos) – "Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari. Quelli di ieri, che hanno oppresso ...

MELONI: fine fascismo - “Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari.9colonne

25 Aprile, Meloni: “L’Italia celebra la Liberazione, la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia” - Roma, 25 Aprile – “Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalit ...sciscianonotizie

Ilaria Salis, parla il padre Roberto: “Processo politicizzato Quello di mia figlia è un processo politico per definizione” - Buon 25 aprile, Italia. Buona Liberazione. Non abbassiamo la guardia". 10:30 - 25 aprile: Meloni, 'fine fascismo pose basi per ritorno a democrazia Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Nel giorno in cui ...ilfattoquotidiano