25 aprile | Mattarella - ' ricorrenza fondant - festa pa -e, libe -tà, ritorno tra nazioni democratiche'

(Di giovedì 25 aprile 2024) Civitella in Val di Chiana (Ar), 25 apr. (Adnkronos) - "razione dall'occupante nazista,razione da una terribile guerra, ma anche da una dittatura spietata che, lungo l'arco di un ventennio, aveva soffocato i diritti politici e civili, calpestato lertà fondamentali, perseguitato gli ebrei e le minoranze, educato i giovani alla sacrilega religione della violenza e del sopruso. L'entrata in guerra, accanto a Hitler, fu la diretta e inevitabile conseguenza di questo clima di fanatica esaltazione. Il 25è per l'Italia unae: ladella pace, dellartà ritrovata, e delnel novero delle". Lo ha affermato il Presidente della ...

Civitella in val di Chiana (Ar), 25 apr. (Adnkronos) - "All'infamia della strage di Marzabotto, la più grande compiuta in Italia, seguì un corollario altrettanto indegno: la propaganda fascista , sui giornali sottoposti a controlli e censure, negava ...

Civitella in Val di Chiana (Ar), 25 apr. (Adnkronos) - "Una lunga di scia di sangue ha accompagnato il cammino dell'Italia verso la Liberazione. Il sangue dei martiri che hanno pagato con la loro vita le conseguenze terribili di una guerra ingiusta ...

"Occorre - oggi e in futuro - far memoria di quelle stragi" nazifasciste "e di quelle vittime e sono preziose le iniziative nazionali e regionali che la sorreggono. senza memoria , non c'è futuro ". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio ...

