25 Aprile - Mattarella all’Altare della Patria Proteste a Roma

Roma, 25 aprile 2024 – Prendono il via a Roma le celebrazioni per il 25 aprile . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , giunto all’Altare della Patria, ha deposto una corona di fiori al Milite Ignoto per celebrare la Festa della ...

Mattarella e Meloni all'Altare della Patria. A Roma tensioni tra manifestanti pro - Palestina e comunità ebraica: Mattarella e Meloni all'Altare della Patria. A Roma tensioni tra manifestanti pro - Palestina e comunità ...

25 Aprile, Mattarella all'Altare della Patria. Tensione tra ebrei e pro Palestina. LIVE: Il presidente della Repubblica ha deposto una corona di alloro al sacello del Milite ignoto. Presenti Meloni e i presidenti delle Camere. Poi Mattarella va in Val di Chiana per commemorare la strage nazista. Per la Festa della Liberazione cortei in tutta Italia. Partigiani, sindacati e leader delle opposizioni sono a Milano con Scurati e a ...