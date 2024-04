25 aprile - il sindaco di Terni Stefano Bandecchi | Fors - al tem -o, sarei morto dalla parte sbagliata – Il video

(Di giovedì 25 aprile 2024) «e io, al tempo,però oggi sono felice che qualcuno, purtroppo, siaper ricordarmi che c’è unagiusta e una. E quella giusta è la libertà». Lo ha detto ildi, prima dicipare alle celebrazioni per il 25. Perle persone che ancora oggi faticano a definirsi antifasciste «sono fasciste e ancora – continua – non hanno letto lo statuto fascista». «Continuo a ripetere – sottolinea ancora il primo cittadino di– che le persone devono capire le cose. Penso che tutti morti siano uguali dopo ...

25 aprile: Cofferati ricorda valore degli scioperi antifascisti - "Quegli scioperi così come quelli del 1944 produrranno una reazione violentissima da parte dei nazifascisti ... indiani e neozelandesi morti in Italia, senza dimenticare i soldati polacchi uccisi per ...

