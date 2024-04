25 aprile - il messaggio dello storico Barbero a chi oggi decide di non definirsi antifascista | Dimmi in faccia che preferivi le SS ai partigiani – Il video

(Di giovedì 25 aprile 2024) Per loAlessandro, 25, anniversario della Liberazione dal nazifascismo, «non si celebra soltanto l’insurrezione deiche hanno liberato le città italiane», dice a La7. Ma si celebra «la fine della guerra, la sconfitta dei tedeschi, la distruzione della tirannia nazifascista», sottolinea. «E si celebra – continua – che grazie all’insurrezione dei, l’Italia, che quella guerra l’aveva cominciata dalla parte sbagliata, dalla parte vergognosa, dalla parte di quelli che poi hanno fatto le camere a gas e i forni crematori, almeno un pezzo d’Italia è riuscita a combattere e anche a morire stando dalla parte giusta». Quindi ila chidi non...

Lo storico Alessandro Barbero , ospite a diMartedì, ha affrontato il delicato tema della memoria storica in Italia, in particolare riguardo al periodo della Resistenza e della guerra civile. L'articolo 25 aprile , Barbero : “Bisogna superare la memoria personale , serve la storia” sembra essere il ... Continua a leggere>>

Alessandro Barbero spegne ogni polemica e traccia la via. In pieno Scurati-gate e alla pre-vigilia del 25 aprile , il medievalista e divulgatore invita tutti ad “andare un po' più in là” e fa la sua lectio magistralis sulla storia d'Italia dell'ultimo secolo. Ospite di Giovanni Floris e del suo Di ... Continua a leggere>>

Folla per barbero il 25 aprile a Roma,Gualtieri suona Bella Ciao - La lezione del professore, dal titolo 'Via Rasella, un'azione di guerra partigiana', faceva parte del programma della Festa della Resistenza, la tre giorni organizzata da Roma Capitale iniziata il 23 ...

A Carrù Confartigianato Cuneo ha celebrato le eccellenze provinciali - Domenica 21 aprile la visita della direzione provinciale alla Garelli Marmi. Federica barbero: "Una giornata da assoluta protagonista per l'eccellenza artigiana della Granda" “Domenica 21 aprile ho ...

Sold out la lezione di Alessandro barbero: centinaia di persone in fila e altoparlanti fuori dall’aula - L’evento gratuito è stato organizzato all’interno del complesso ad Arco di Travertino e i posti in sala sono andati esauriti in pochi minuti ...

