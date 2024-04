25 Aprile a Milano - Sala | Dirsi antifascisti non basta Bisogna esserlo nei fatti tutti i giorni e fare di pi - visto il momento delicato

Lo storico Alessandro Barbero , ospite a diMartedì, ha affrontato il delicato tema della memoria storica in Italia, in particolare riguardo al periodo della Resistenza e della guerra civile. L'articolo 25 aprile , Barbero : “Bisogna superare la ...

Per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, il 4 aprile è l'ultimo giorno per comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese effettuate nel 2023. Chi non lo fa perderà il diritto di utilizzare sconto in fattura e cessione del credito, e dovrà ...