25 aprile a Milano - manifestanti pro Palestina sfondano la barriera di transenne in piazza Duomo | scontri con la polizia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sono dieci le persone accompagnate in questura “per gli opportuni provvedimenti”, a causa dei disordini avvenuti inin occasione della manifestazione per il 25. Due i momenti di tensione: il primo davanti al Mc Donald’s, dove un gruppo di giovani ha cercato di sfondare il cordone creato dai City Angels a protezione dello spezzone della Brigata ebraica scatenando un parapiglia. Il secondo è avvenuto a ridosso del palco allestito in, dove ihanno sfondato ladi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato fischiato questa mattina mentre teneva un discorso in piazza a Treviso per la festa della Liberazione. Nordio iniziato da poco a parlare, affrontando il tema caldo dell’antifascismo nel governo Meloni, quando dalla folla presente in piazza dei ... Continua a leggere>>

Spintoni, schiaffi e bastonate in piazza Duomo a Milano quando, al termine del corteo del 25 aprile , è arrivata la Comunità ebraica con i suoi striscioni. Alcuni filopalestinesi sistemati nelle prime file davanti al palco sono riusciti a far cadere una parte delle balaustre. Il servizio d'ordine ... Continua a leggere>>

25 aprile, tensioni a Roma e Milano: manifestanti pro Palestina contro Brigata ebraica - Carica della polizia. Due persone fermate e portate in Questura Tensioni in piazza Duomo a Milano per la manifestazione per il 25 aprile: all’arrivo della Brigata ebraica un gruppo di manifestanti pro ...

Continua a leggere>>

Il 25 aprile della Brigata ebraica insultata a Roma e Milano dai pro Palestina - Nei luoghi simbolo della Resistenza slogan, botte e sassaiole. Nella capitale alta tensione e i gruppi separati dalla polizia ...

Continua a leggere>>

25 aprile, al corteo di Milano scontri tra palestinesi e Brigata Ebraica - Un ragazzo della Brigata ebraica è rimasto ferito a un braccio durante l'aggressione a piazza Duomo a Milano subita da parte di una decina di giovani nordafricani pro-Palestina. Al passaggio della Bri ...

Continua a leggere>>