25 aprile a Milano - caos in Duomo all’arrivo della Brigata ebraica | attivisti pro Palestina provano a sfondare il cordone di sicurezza dei City Angels

Presidio anticipato in piazza Duomo organizzato dai Giovani palestinesi e da una parte dei centri socialiPresidio anticipato in piazza Duomo organizzato dai Giovani palestinesi e da una parte dei centri socialiPresidio anticipato in piazza Duomo organizzato dai Giovani palestinesi e da una parte ... Continua a leggere>>

Roma, 25 apr. (askanews) – Palestinesi e militanti antagonisti sparsi lungo il percorso del corteo per la celebrazione della Liberazione a Milano hanno scandito slogan contro Israele al passaggio della brigata ebraica . Le contestazioni più accese si sono registrate all’angolo con via Senato e ... Continua a leggere>>

25 aprile, tensioni a Milano: manifestanti pro Palestina contro brigata ebraica - Tensioni in piazza Duomo a Milano per la manifestazione per il 25 aprile: all'arrivo della brigata ebraica un gruppo di manifestanti pro Palestina hanno iniziato con fischi e insulti, come "fuori i ...

Continua a leggere>>

Corteo Milano 25 aprile, manifestanti pro-Palestina cercano lo scontro con brigata ebraica: un ferito - Attimi di tensione lungo il corteo del 25 aprile di Milano: prima che la brigata ebraica arrivasse in piazza Duomo alcune decine di manifestanti pro-Palestina hanno cercato il contatto, alcuni "armati ...

Continua a leggere>>

Corteo 25 aprile a Milano, contestazione dei filo palestinesi alla brigata ebraica. Scontri in piazza Duomo, un ferito - Festa della Liberazione. I manifestanti hanno sfilato da Porta Venezia fino a piazza Duomo, dove c’era un presidio dei Giovani palestinesi ...

Continua a leggere>>