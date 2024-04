2-1 all' Udinese nella gara-recupero - Roma 3 punti Champions

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Lasi aggiudica la partita con l', interrotta lo scorso 14 aprile per il malore a N'Dicka. Finisce 2-1 con la rete di Cristante a decidere la mini-disputata al Friuli, appena 18': i 72' giocati prima della sospensione avevano visto le due squadre sull'1-1. a Azmoun. Nei minuti diarriva il gol di Cristante sugli sviluppi di un angolo. Tred'orocorsa al quarto posto per la, esordio amaro in panchina per Fabio Cannavaro chiamato a rianimare l'