Zhang - ora i bonus ai giocatori Le cifre per lo Scudetto – TS

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Stevendovrà pagare ora iaiprotagonisti della seconda stella. Su Instagram scherzavano, ma Tuttosport definisce i dettagli della situazione. PAZZI – La festa dell’Inter tra la sera del derby e la mattina successiva è stata infinita, continuerà anche nel weekend. Su Instagram Hakan Calhanoglu ha guidato la diretta, accompagnato da un Marcus Thuram in versione sciatore e da altri compagni a giro. L’ultimo protagonista è stato Steven, preso di mira da continue battute in riferimento ai soldi. Come Federico Dimarco gli ha ricordato nella notte di gloria, al presidente ora spetta pagare i. 3 milioni di euro saranno divisi tra i, non in egual maniera però. Non sarà come nell’anno del Triplete, ...

zhang più presente che mai. E per l’Inter in arrivo un extra bonus e un orologio premio - Steven zhang, l’uomo della stella ... Una somma aggiuntiva a quella già prevista nei bonus fissati nei singoli contratti. Sommandoli, giocatore per giocatore (ognuno percepirà una quota diversa in ...fcinter1908

Scudetto Inter: zhang celebra da lontano, Dimarco chiede il bonus in VIDEOchiamata - Il presidente dell'Inter, Steven zhang, ha dovuto festeggiare il trionfo della squadra nerazzurra da lontano, non potendo essere presente in Italia per ...footballnews24

Thuram, frecciata al Milan sul mercato: «Io e Calhanoglu costati 0 euro» - C'è zhang in videocall. E Dimarco impazzisce: "Dai Steven, bonus!" Steven zhang dalla Cina è rimasto sveglio fino all'alba per seguire la sua squadra mentre si… Leggi ...informazione