Xavi cambia idea - resta al Barcellona anche il prossimo anno | decisivo il colloquio con Laporta

Al Barcellona uno dei procuratori che ha più potere è Jorge Mendes , agente sia di Joao Cancelo che di Joao Felix . Mendes vorrebbe che i due giocatori fossero acquistati a titolo definitivo dai blaugrana. Entrambi, però, per un motivo o per un altro non si sono completamente inseriti nella ... (ilnapolista)

I blaugrana valutano un nuovo tentativo per il portoghese del City BARCELLONA (SPAGNA) - In attesa di sciogliere il nodo allenatore, il Barcellona riflette su come rafforzare la squadra in vista della prossima stagione tenendo conto dei rigidi paletti del fair-play finanziario. I blaugrana ... (ilgiornaleditalia)