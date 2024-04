Volley femminile - Conegliano avvicina lo scudetto! Haak da 41 punt - Scandicci si arrende | 2-1 in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024)ha sconfittoper 3-1 (30-28; 23-25; 29-27; 25-22) nella gara-3 delladie si è così portata in vantaggio per 2-1 nella serie che assegna il tricolore. Le Campionesse d’Italia si sono imposte di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso dopo che le prime due partite si erano concluse al tie-break e ora potranno conquistare il titolo espugnando il PalaWanny di Firenze nel match in programma sabato sera. Le toscane proveranno imporsi tra le mura amiche per poi giocarsi il tutto per tutto nella bella di spareggio. L’Imoco sta inseguendo il sesto sigillo consecutivo, mentre la Savino Del Bene sta cercando la prima gioia della propria storia. A fare la differenza è stata la superlativa opposto Isabelle, ...