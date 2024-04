Video ostaggio Israele -appello genitori

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 22.42 L'Amministrazione Biden ha ricevuto lunedì ildiffuso oggi da Hamas che mostra in vita l'israeloamericano di 23 anni, Hersh GoldbergPolin. Lo riferisce un funzionario Usa alla Cnn: da allora le autorità sono in contatto con i familiari dell'. L'Fbi sta esaminando il. Idel ragazzo lanciano "unai leader e le parti" impegnate nei negoziati in corso per il rilascio degli ostaggi,Qatar,Egitto,Usa,Hamas,: "Siate coraggiosi, determinati, a porre fine alla sofferenza nella regione".