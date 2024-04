Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)DEL 24 APRILEORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI CASTEL DE CEVERI, RESTANO DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FORMELLO IN DIREZIONE; CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-FIRENZE LA CIRCONE E’ RALLENTATA A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA NELLA STAZIONE DI ATTIGLIANO: I TRENI VIAGGIANO A VELOCITA’ RIDOTTA SULLA TRATTA INTERESSATA, CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI. DA GIANGUIDO ...