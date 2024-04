Vi dico io chi è Belen Rodriguez vuota il sacco sul nuovo fidanzato | il nome e cosa fa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “Il mioè lui”. L’annuncio ufficiale diè arrivato poco fa via social e mette fine a una lunga serie di voci sull’identità di questo uomo che la show girl argentina frequenta già da alcune settimane. Confermato che non si tratta di un personaggio famoso. Prende il posto lasciato libero nel cuore didall’imprenditore Elio Lorenzoni, con cui la storia è finita subito dopo le feste di Natale. La sua comparsa, inoltre, mette fine al gossip su presunti altri flirt che però non hanno mai trovato conferma nella realtà. E’ da alcune settimane che si parlava insistentemente di questa nuova fiamma nella vita della vip italo-argentina. Che si trattasse di qualdi serio si era capito quasi subito: questo uomo nei giorni scorsi ha accompagnato ...