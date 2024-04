Venezia | cadono pezzi di cemento armato dal campanile di San Marco

(Di mercoledì 24 aprile 2024) AGI -didaldi San. Si sarebbero staccati dalla cima. Sono in corso accertamenti per capire l'origine dell'evento. Dalla sommità sarebbe caduto materiale utilizzato nel 1902 per ricostruire l'intelaiatura interna della cuspide della torre, come spiega il quotidiano il Gazzettino. Secondo l'architetto Mario Piana, proto della Procuratoria di San, non ci sarebbero pericoli immediati o a medio termine. Gli esperti sono al lavoro per progettare un intervento di consolidamento che metta al sicuro la struttura con quel materiale utilizzato a inizio del 900. Materiale che a quell'epoca era ritenuto all'avanguardia.

