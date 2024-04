Västerås SK-Mjallby giovedì 25 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Difficile la vita in Allsvenskan per il neopromosso Vasteras SK, fermo al palo dopo 4 turni senza neppure aver provato la gioia del gol al ritorno in massima serie dopo ben 27 anni di assenza. I biancoverdi affrontano in casa quest’oggi ildi Torstensson, squadra attualmente aa 7 punti ma che è reduce dal primo KO interno stagionale sul campo InfoBetting: Scommesse Sportive e